Montilivi, una "motivació especial" per a Olot i Peralada

Aquest diumenge, l'estadi de Montilivi viurà un derbi d'allò més especial. La cita, de Segona B, tindrà un escenari de Primera. Peralada i Olot es veuran les cares al camp del Girona i aquesta tarda, tots dos entrenadors s'han trobat al damunt de la gespa per parlar del partit. Encaixada de mans, fotografia de rigor amb totes dues samarretes i després parlaments. Han parlat d'un derbi "especial"; una cita que "il·lusiona" a una i altra plantilla i que de ben segur que comptarà amb un "bon ambient" a les graderies.

"Montilivi és un escenari al que tothom ens agrada ser-hi. Un estadi de Primera, la gespa està perfecta i hi haurà ambient. Els condicionants són bonics perquè el jugador estigui encara més motivat. Són tres punts iguals que els de l'altre dia, però la motivació és especial. Perquè és un derbi i perquè és l'estadi és molt bonic", ha valorat Raúl Garrido, tècnic de l'Olot.

De la seva banda, Chicho Pèlach, entrenador del Peralada, ha assegurat que "la motivació" de jugar a Montilivi és "de Primera" i que "des del primer moment que vam saber la notícia ens va fer una il·lusió enorme" no només a ell, sinó també a la seva plantilla. "Ho intentarem fer de la millor manera possible, esperem que es vegi un bon partit i jugarem per guanyar. És una oportunitat única per demostrar que tenim talent".