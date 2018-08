El Bàsquet Girona fitxa Jordi Pujol com a nou director general

El Bàsquet Girona ha nomenat Jordi Pujol com a nou director general del club. Pujol, que assumirà les seves funcions a partir de demà dissabte 1 de setembre, havia estat fins ara el gerent del Club Tennis Girona. La creació d'aquest nou càrrec respon a la voluntat de l'entitat de reforçar i professionalitzar més la seva estructura amb la finalitat de buscar més sinergies i complicitats per enfortir el projecte. Aquesta temporada el primer equip del Bàsquet Girona debutarà a LEB Plata, amb la vista posada a seguir creixent per tornar a portar la ciutat a l'elit del bàsquet masculí.

"La demarcació de Girona i totes les seves entitats esportives ens demostren cada dia que gaudim d'una gran cultura i salut a nivell esportiu. Els aficionats a l'esport gironí mereixen tenir a prop projectes amb la seriositat i ambició del Bàsquet Girona. Serà un orgull intentar aportar el meu granet de sorra a l'equip que configura el club ara mateix per intentar seguir millorant tots plegats en benefici del bàsquet i l'esport. Les immenses possibilitats de projecció del club sumades a una figura com la de Marc Gasol de referent converteixen aquest projecte amb una proposta extremadament atractiva", ha explicat el nou director general.

D'altra banda, l'equip sènior farà un entrenament de portes obertes el proper dijous 6 de setembre. A partir de les set de la tarda, tothom qui ho desitgi podrà accedir a la pista central de Fontajau per veure les evolucions del primer equip, dirigit per Quim Costa i que enguany competirà a LEB Plata. En l'entrenament, hi participarà el president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, que s'exercitarà la setmana que ve amb el sènior abans d'anar cap als Estats Units.