El Bàsquet Girona manté tot el cos tècnic de Quim Costa

El Bàsquet Girona ha apostat per la continuïtat en el cos tècnic del seu equip sènior per afrontar la propera temporada a LEB Plata. A banda de renovar el contracte a Quim Costa, el club ha optat per fer-ho també amb la totalitat del seu equip de treball. Com en el passat exercici a la lliga EBA, Costa tindrà d'assistents Milo Nunes i Jordi Moncanut. Jorge Abruñedo farà les tasques de preparador físic; Jesús Almazán, de fisioterapeuta i Oriol Ribas, de team manager. Completarà el cos tècnic Jordi Sitjà en les funcions de metge.

El tret de sortida dels entrenaments serà el proper dilluns 3 de setembre, a Fontajau. De moment el bàsquet Girona ha fitxat Sergi Costa (Palma), Robert Cosialls (Sant Cugat) i Nil Angelats (Mollet), i ha renovat Xavi Costa, David Cuéllar i Pau Juscafresa.