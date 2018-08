L'arbucienc Keita Baldé, format al planter blaugrana, ha sigut un dels fitxatges de l'Inter d'aquest estiu. Els italians s'han reforçat per recuperar l'esplendor de fa anys, tot i que sota les ordres de Luciano Spaletti no han començat gaire bé la lliga. Aquest mercat d'estiu han pagat 38 milions per Nainggolan, del Roma, i 16 pel davanter argentí Lautaro Martínez, procedent del Racing.