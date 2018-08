L'Uni Girona jugarà contra el CBS Barça i el València durant la pretemporada

L'Spar Citylift Girona continua definint la seva pretemporada. Tal com va avançar Diari de Girona els entrenaments del bloc d'Èric Surís arrencaran el proper 12 de setembre, tot i que encara el tècnic no podrà disposar de tot l'equip perquè Bea Sánchez i Laia Palau estaran amb la selecció preparant el Mundial i Núria Martínez serà a Bucarest disputant l'Europeu de 3x3. De moment el que sí que està tancat és el calendari de partits amistosos. Les gironines en disputaran quatre (GEiEG, CBS Barça, Lima Horta i València) abans d'afrontar dues competicions oficials com són la Lliga Catalana (contra el vencedor del duel Cadí-Sant Adrià) i la Supercopa d'Espanya, a Salamanca, davant del Perfumerías Avenida.

La disputa del Mundial, que se celebrarà a Tenerife entre els dies 22 i 30 de setembre, retardarà l'inici de la Lliga Femenina fins el cap de setmana del 13-14 d'octubre. Malgrat això, l'equip gironí s'anirà posant a prova amb amistosos de diferent nivell. El primer assaig serà el 20 de setembre, a les 20.00 a Sant Narcís contra el GEiEG. El diumenge 23, a Vilobí, i a les 18.00, l'Spar Citylift s'enfrontarà al CBS Barça, que competeix a la Lliga Femenina 2. El següent amistós portarà l'Uni a Barcelona per jugar amb un altre rival de la segona divisió espanyola, el Lima Horta. Serà el 26 de setembre a les 20.00. El darrer test serà contra el València, el 29 de setembre, a les 19.30, a Figueres.Abans de començar la lliga el diumenge 14 d'octubre a Torrejón, en el tradicional Open Day, contra el Mann Filter, l'Uni afrontarà dues competicions oficials: la Lliga Catalana a Fontajau (6-7 d'octubre), i la Supercopa a Salamanca contra el seu tradicional rival aquestes últimes campanyes, el Perfumerías Avenida.