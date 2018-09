Activitats per a tots els públics al càmping Las Dunas durant l'EF Pro Tour

La setmana que ve el Càmping Las Dunas de Sant Pere Pescador acollirà una prova de l'European Freestyle Pro Tour, el campionat més important de Windsurf del món. A banda de poder veure els millors especialistes del món de la modalitat fent les seves exhibicions, al càmping també s'hi realitzaran un seguit d'activitats paral·leles destinades a tots els públics. L'organització instal·larà un Village, ben bé al costat de la platja i a dins del càmping que serà el centre neuràlgic de les jornades. Allà hi haurà un Montana Heal Urban Art. Es tracta d'un taller diari molt creatiu on es mostra l'art de l'ús dels esprais de colors per crear paisatges, figures i tot tipus de dibuixos en una activitat pensada per a tots els públics. Tots aquells que vulguin gaudir de lexperiència de navegar relaxadament amb les seves mascotes ho podran fer amb un taller de pàdel surf amb gossos. A més a més, es mostrarà com es prepara una maleta per a practicar Windsurf i també la manera de muntar la vela. A més a més, hi haurà curses de pàdel surf i d'altres activitats esportives a la platja. Diumenge hi haurà l'entrega de premis i sortejos entre els assistents.