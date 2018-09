Coentrao (Madrid) fitxa pel Rio Ave portuguès

El Reial Madrid va anunciar ahir la rescissió del contracte amb el jugador portuguès Fabio Coentrao, que una estona més tard va ser presentat com a reforç pel Rio Ave, de la primera divisió portuguesa. El lateral esquerre torna així a la seva ciutat, Vila do Conde, on disputa els seus partits el Rio Ave. Coentrão va jugar cedit la temporada passada a l'Sporting de Portugal, on es va guanyar un lloc de titular i, fins i tot, va ser convocat per la selecció de Portugal, tot i que va renunciar a anar al Mundial de Rússia. Coentrão, de 30 anys, va jugar fins el 2007, quan va fitxar pel Benfica, en el Rio Ave, on es va formar en les categories inferiors, i ara hi ha tornat com a fitxatge estrella.