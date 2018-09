Jordi Pujol liderarà la nova etapa del Bàsquet Girona des dels despatxos

Marc Gasol ja té l'executiu que buscava per liderar des dels despatxos la nova etapa del Bàsquet Girona, que s'estrenarà a la LEB Plata. L'escollit és l'exgerent del CT Girona Jordi Pujol, i avui mateix ja assumirà el càrrec i començarà a treballar per impulsar un projecte que té encara un llarg recorregut per davant. El repte és tornar a portar el bàsquet masculí d'elit a la ciutat, i per aconseguir-ho es vol introduir cada vegada més el club al teixit social de Girona i aconseguir fidelitzar el major nombre de seguidors possible.

La creació d'aquest nou càrrec, com ja va explicar el mateix Gasol fa unes setmanes quan va explicar els eixos bàsics del projecte del club a mitjà termini, respon a la voluntat de l'entitat de reforçar i professionalitzar més la seva estructura amb la finalitat de buscar més sinergies i complicitats. Pujol, apassionat de l'esport, a banda d'haver treballat com a gerent del CT Girona, també ha fet de coordinador de l'Handbol Esplugues i ha sigut responsable de gestió de l'empresa Sportgest3000.

En unes declaracions facilitades pel mateix club, el nou executiu destacava que «la demarcació de Girona i totes les seves entitats esportives ens demostren cada dia que gaudim d'una gran cultura i salut a nivell esportiu». En aquest sentit Jordi Pujol va afegir que «els aficionats a l'esport gironí mereixen tenir a prop projectes amb la seriositat i ambició del Bàsquet Girona. Serà un orgull intentar aportar el meu granet de sorra a l'equip que configura el club ara mateix per intentar seguir millorant tots plegats en benefici del bàsquet i l'esport». Pujol se sent seduït pels reptes del Bàsquet Girona: «Les immenses possibilitats de projecció del club sumades a una figura com la de Marc Gasol de referent converteixen aquest projecte en una proposta extremadament atractiva».



Entrenament amb Marc Gasol

D'altra banda, el sènior del Bàsquet Girona, que començarà la pretemporada dilluns, farà un entrenament de portes obertes el proper dijous 6 de setembre. A partir de les set de la tarda, tothom qui ho desitgi podrà accedir a la pista central de Fontajau per veure les evolucions del primer equip, dirigit movament per Quim Costa, que començarà a preparar el debut a LEB Plata previst per primers d'octubre. En l'entrenament, hi participarà el president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, que s'exercitarà la setmana que ve amb el sènior abans d'anar cap als Estats Units.

De moment el club ha tancat sis jugadors: tres que continuen de la temporada passada (Xavi Costa, David Cuéllar i Pau Juscafresa) i tres fitxatges: Sergi Costa (Palma), Robert Cosialls (Sant Cugat) i Nil Angelats (Mollet). En els propers dies el Bàsquet Girona acabarà de perfilar la plantilla.