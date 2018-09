Pau López entra a la primera convocatòria de Luis Enrique com a seleccionador

La presència del porter garotxí Pau López, els defenses Marcos Alonso i Raúl Albiol, el migcampista Dani Ceballos i la del davanter del Milan Jesús Fernández Suso són les principals novetats en la primera llista del seleccionador nacional, Luis Enrique, per als partits contra Anglaterra i Croàcia de la Lliga de Nacions, que es disputaran a Londres i Elx els dies 8 i 11 de setembre. D'altra banda, destaca la baixa de Jordi Alba (66 vegades internacional), que es va queixar al tècnic asturià quan va marxar de la banqueta del Barça. També la de Koke (43), habitual els darrers anys des que va debutar l'agost de 2013.

El porter gironí va reconèixer que «no m'ho esperava». «No pensava que hi seria, encara que sabia que estava a la prellista. És el somni de qualsevol nen. Vull agrair-ho al Betis i a l'Espanyol, ja que la meva convocatòria és en part pels meus companys. Seria impossible sense ells», va dir. Luis Enrique també va referir-se a la convocatòria negant qualsevol «intenció de fer una revolució». «He volgut evolucionar l'estil. Crec que era necessari en aquestes últimes fases finals. No m'he fixat ni en l'edat, ni si són més alts, guapos o baixos. He triat els que considero millors jugadors», va dir a la roda de premsa.