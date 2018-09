Una picada d'abella deixa Kilian Jornet fora de l'Ultra Trail del Mont Blanc

Kilian Jornet ha hagut d'abandonar aquesta matinada l'Ultra Trail del Mont Blanc per la picada d'una abella. El ceretà ha parat a 84,8 km de la meta, quan mantenia opcions de victòria en una prova que va arrencar divendres a Chamonix, per la reacció al·lèrgica que li ha provocat la picada.

"Avui, a les 3.00 h, una abella m'ha picat al peu. Tinc al·lèrgia a les abelles i el meu peu ha començat a inflamar-se. L'Arnau, el fisioterapeuta, ha truca al metge i hem buscat una solució per córrer. He pres una mica de medicina per prevenir temes importants i hem treballat al peu per reduir la inflamació i el dolor per poder posar-me la sabata i córrer. Ha funcionat bé però després m'he sentit estrany a l'estómac i pit", ha explicat Jornet el un escrit al seu Facebook. Davant el dubte si aquest dolor podia ser pel verí de l'abella o el medicament, l'atleta ha decidit parar. Li costava respirar, tenia nàusees i dolor de pit.

"Em sap greu per tota la gent que estava aquí ajudant", ha conclòs. Al Mont Blanc ha guanyat fins ara en tres ocasions, el 2008, el 2009 i el 2011.