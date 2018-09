La Primera Catalana més gironina entra a escena des d'aquesta tarda

Aquest cap de setmana arrenca la Primera Catalana amb la nombrosa participació de fins a set equips gironins. Palamós, Lloret, Farners, Llagostera B, Banyoles, Jonquera i Girona C seran els equips de la demarcació que hi competiran. El segon filial del Girona, tot i que recent ascendit, és un dels favorits per pujar a Tercera.El Palamós i el Vilassar de Mar, precisament, provenen d'aquesta categoria després de baixar el curs passat, deu són repetidors, i sis hi debuten, entre ells el Girona C d'Axel Vizuete, que la passada temporada va fer un gran paper a Segona Catalana.

A Banyoles, després de salvar agònicament la categoria, l'equip d'Adam Fontes afrontarà el curs amb la voluntat de no patir per a la permanència. Els del Pla de l'Estany s'han reforçat amb gent experimentada com els dos ex davanters palamosins Henry Gilham i Marc Bonaventura. El Farners de Pau Menéndez intentarà millorar els registres de la temporada passada i superar la sisena plaça, tot i el munt de baixes que ha patit l'equip.

El Girona C, tot i arribar com a recent ascendit duu penjada l'etiqueta de favorit i prinicipal rival a batre amb futbolistes experimentats en superiors categories. La Jonquera de la mà de Jordi Boix parteix amb l'objectiu de millorar el vuitè lloc i fer-ho amb puntals com Pol Compte o Aleix Manzano més la suma valenta de joves de la demarcació.

Pel que fa al Llagostera B, que avui rep el Sant Cugat, Salvador Jaspe ocupa la vacant deixada per Javi Salamero. El filial blaugrana, després del descens del primer equip a Tercera, restarà pendent de les necessitats d'Oriol Alsina i de la promoció de joves blaugranes al primer equip. A Lloret el conjunt d'Albert Batllosera han apostat per no fer grans revolucions i mantenir el bloc ha estat l'objectiu, els de La Selva confiaran una vegada més en l'olfacte golejador del davanter Rubén Martinez Peke.

A hauran de compaginar la pilota i saber conviure amb tot l'enrenou institucional que ha provocat que ara mateix s'estigui pendent de la data de la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'equip de Javi Salamero ha patit un èxode important de jugadors i únicament continuen del curs passat, Cano, Sergio Garcia, Uri Vila i Albert Quintanas. El degà és el més matiner i debuta aquesta tarda (18:30 h.) a Manlleu. El nou entrenador del Palamós, Javi Salamero, considera essencial començar amb un bon resultat, més encara amb el clima enrarit que viu el club amb la dimissió de l'anterior junta directiva.