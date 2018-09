Santi Bueno torna al Peralada cedit pel Barça

El FC Barcelona i el Peralada-Girona B han arribat a un acord per a la cessió del jugador Santi Bueno fins a final de temporada al club empordanès. El defensa uruguaià torna així al mateix equip on va ser cedit la segona volta de la temporada passada, on es va apropiar d'un lloc al centre de la defensa que va impulsar la permanència a la categoria de bronze. El futbolista, de 19 anys, és internacional sub-20 amb l'Uruguai. Tot i que d'entrada el Barça no estava gaire decidit a deixar-lo marxar novament cedit, finalment ahir, poc abans que es tanqués el mercat de Segona B, hi va haver acord. Amb aquesta incorporació el Peralada va deixar enllestida la plantilla.