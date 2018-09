El Bàsquet Girona es reforça amb l'aler Leo Cizmic

El Bàsquet Girona continua perfilant la seva plantilla de cares al seu debut a LEB Plata i aquesta mateixa tarda ha anunciat un nou reforç. Es tracta de Leo Cizmic, un aler croat, nascut a Israel i que el proper mes de desembre farà 20 anys.

Amb 2,04 d'alçada i després de forjar-se al KK Split, el 2014 va fitxar pel Sevilla, on va compaginar el júnior amb l'equip d'EBA. Amb 17 anys i tres dies es va convertir en el debutant més jove en la història de l'ACB; era el 2015. També ha vestit les samarretes del Morón (LEB Plata) i Aranberri (LEB Or), cedit pel Betis. Després de desvincular-se del club andalús, ha fitxat pel Bàsquet Girona. Demà mateix ja es posarà a les ordres de Quin Costa.

Cizmic, a més, ha estat internacional per Croàcia en categories inferiors. "Vaig prendre la decisió, juntament amb la meva família i el meu agent, que venir a Girona era la millor decisió per a mi. Crec que aquí podré créixer com a jugador", ha declarat.