Ferrari recupera el seu idil·li a Monza gràcies a Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel

Kimi Raikkonen va rubricar un nou rècord de Monza en la seva última volta per arrabassar-li in extremis la posició de privilegi al seu company d'escuderia, Sebastian Vettel, sota la vigilància constant de Hamilton, ahir tercer i que gaudeix d'un avantatge de 17 punts a la general respecte al pilot alemany. Raikkonen va tornar a aconseguir una pole 28 carreres després, i gràcies al seu 1:19.119, sortirà per davant de tothom en la cursa d'aquest migdia (15.10 h, Movistar). Després de quatre anys de domini absolut de Mercedes, Ferrari torna a somriure al circuit de casa seva. La qualificació, d'una competitivitat extrema i resolta sota un final d'allò més emocionant, va deixar entreveure com és d'important cada punt a aquestes altures. Raikkonen, Vettel i Hamilton, que defensarà el seu lideratge costi el que costi, prometen emocions fortes.

Carlos Sainz (Renault), va meravellar i sortirà des de la setena posició mentre que Fernando Alonso (McLaren) va ser tretzè.