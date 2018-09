Hamilton aconsegueix una victòria clau a casa dels Ferrari

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi d'Itàlia, catorzè del Mundial de Fórmula 1, per davant del finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari) després d'una carrera marcada per la insuficient remuntada de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que ha acabat cinquè mentre que els espanyols Carlos Sainz (Renault) i Fernando Alonso (McLaren) han estat per aquest ordre novè i, per abandonament, dinovè.

En l'històric circuit de Monza, on el dia abans s'havia vist la classificatòria més veloç de la història de la F1, Hamilton ha aigualit la festa de la mítica escuderia; i és que l'equip italià no guanya a casa des de l'any 2010, per aquell temps amb Alonso al volant. Així, Raikkonen no ha pogut salvar els mobles per als Ferrari després que Vettel quedés descartat per a la lluita pel triomf res més arrencar.