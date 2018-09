? Amb només 20 jugadors amb fitxa de la primera plantilla, queda clar que el planter tindrà protagonisme. De moment, Pedro Porro ja s'ha consolidat com a titular i en aquests tres primers partits sempre hi ha hagut jugadors del Peralada a la convocatòria. Homes com Vito, Suárez, Montes, Giorgi, Andzouana, Soni o Miguélez tenen números de gaudir d'oportunitats durant la temporada. Sobretot en el cas que hi hagin lesions i sancions dels jugadors del primer equip.