L'Espanyol de Rubi posa a prova el seu bon moment a Mendizorrotza

L'Espanyol arriba llançat a Menditzorrotza després de vèncer el València en l'RCDE Stadium, un triomf que va il·lusionar l'afició i va donar confiança i força al vestidor, tal com expliquen els jugadors, encara que ho farà amb els peus a terra i advertit del futbol directe del rival. Els quatre punts sumats deixen clar el potencial del quadre de l'entrenador Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. De tota manera, els catalans saben que això acaba de començar i que l'Alabès no regala res: els blanc-i-blaus només han guanyat una vegada en aquest escenari, en la campanya 2016-17. La resta, quatre empats i vuit derrotes.

Rubi va apostar per un onze clarament ofensiu en l'anterior jornada de campionat i res fa pensar que podria modificar el seu plantejament. L'onze inicial es preveu molt similar. A més, el tècnic té a tots els seus jugadors disponibles a excepció de Roberto Rosales, l'última incorporació, que no ha viatjat, mentre que Abelardo Fernández no podrà comptar amb Ely, Pina ni Brasanac.