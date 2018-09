El Llagostera visita el camp de l'Hospitalet amb sensacions positives

El Llagostera es desplaça fins a l'Hospitalet de Llobregat per disputar el tercer partit de la temporada a les set de la tarda. Des que van començar, els homes d'Oriol Alsina només han fet que sumar punts i no coneixen la derrota. Un empat a 1 contra la Pobla de Mafumet i 1-0 davant el Sants, en la que va ser la seva primera victòria i també l'estrena al municipal de Llagostera. «L'Hospitalet juga per primer cop a casa i inaugurarà gespa nova. Això els pot motivar més i ens donarà molta feina», va comentar Oriol Alsina.