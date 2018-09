El Madrid goleja el Leganés en l'estrena de Courtois a la porteria

El Reial Madrid va tornar a golejar ahir per imposar-se al Leganés en el derbi madrileny (4-1). El partit va tenir de tot, començant per un relleu a la porteria, on Lopetegui va asseure Navas per donar la titularitat a Courtois, i per l'aparició del VAR, que va donar per bo un gol anul·lat inicialment per l'àrbitre a Benzema. De res li va servir al Leganés igualar ràpidament el gol inicial de Bale gràcies a una diana de Guido Carrillo, de penal. Els de Mauricio Pellegrino es van veure superats per un conjunt blanc decidit i efectiu que no va tenir pietat i els va passar per sobre a la segona part liderats per un gran Marco Asensio. D'aquesta manera, el Madrid reforça el seu lideratge a base de gols, a l'espera del que faci avui el Barça.