El Palamós i el Llagostera B s'estrenen a la lliga amb mal peu

El Palamós va sortir condemnat del camp del Manlleu. Ahir la pilota li va prendre el protagonisme als afers extraesportius que ha viscut el degà aquest estiu. Després de set anys de no competir a la Primera Catalana, els palamosins van debutar a Manlleu i ho van fer amb una derrota 4-1. Les coses es van torçar ben aviat, als sis minuts un malentès entre el porter i el central visitant va acabar amb un gol a favor del Manlleu. Tot i reaccionar, el Palamós no va ser capaç de sortir-se'n. A la segona meitat els locals es van dedicar a aguantar el resultat davant un Palamós que va perdre Uri Vila per lesió.



El Llagostera B va perdre ahir al Municipal en la seva estrena de la temporada. Tot i començar el partit amb intensitat i arribar al descans amb molta igualtat, els locals van veure com en l'últim minut el Sant Cugat s'emportava la victòria en un matx molt obert fins als últims instants.