El Peralada i l'Olot protagonitzen el derbi gironí a Montilivi

Aquesta tarda, el Peralada i l'Olot disputaran el derbi gironí de Segona B amb una dosi de motivació extra. I és que com que l'estadi dels locals no està en condicions òptimes per jugar-hi –a causa d'un fong que ha malmès l'herba–, el partit tindrà lloc en un escenari molt especial: l'estadi de Montilivi. Així doncs, els dos equips de la categoria de bronze tindran el privilegi de protagonitzar un derbi en un escenari de Primera Divisió, amb una gespa impecable i una graderia (tribuna i gol sud) que espera reunir bona part d'aficionats dels dos conjunts. Sens dubte, una experiència que no tothom té a l'abast.

Dijous a la tarda va tenir lloc al mateix estadi una trobada entre els entrenadors d'ambdós equips: Narcís Pelach 'Chicho' i Raúl Garrido, que van atendre els mitjans amb motiu del derbi d'avui. Tant el Peralada com l'Olot van empatar el primer partit de lliga el cap de setmana passat. Els de 'Chicho' van deixar escapar dos punts a la Nova Creu Alta després d'empatar 2 a 2 malgrat anar guanyant 0 a 2 al descans. Per altra banda, els olotins van empatar a casa davant el Cornellà, tot i tenir ocasions per acabar-se enduent els tres punts. Ambdós conjunts han començat la temporada amb un context ben diferent. Els de la Garrotxa han mantingut gran part del bloc de la temporada passada i només s'han reforçat amb quatre jugadors. D'altra banda, el filial del Girona ha fet una renovació quasi total de la plantilla. De la temporada passada només en queden set jugadors. «És cert que el Peralada està en fase de construcció, però és un equip molt ben dirigit amb joves de gran qualitat. Ens costarà moltíssim guanyar. Haurem de fer les coses bé al cent per cent», valorava Raúl Garrido davant els mitjans. Mentre que Chicho també es va desfer en elogis cap a l'equip rival: «De l'Olot en destaco la qualitat humana, m'encanta l'ambient que s'hi respira. Héctor Simón és un jugador d'un altre nivell i Marc Mas és un davanter difícil de trobar a Segona B. És un club que anirà a més i demostrarà tot el que pot fer». Ambdós entrenadors coincideixen en què és especial jugar en un estadi de Primera Divisió i creuen que beneficia a tots dos equips.