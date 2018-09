El talent del Barça es posa a prova davant un Osca carregat d'il·lusió

En un duel d'invictes i blaugrana, el Barça i l'Osca es mesuren per intentar esbrinar què pesa més: si la teòrica superioritat local o la majúscula il·lusió visitant, un conjunt que està sentint les emocions de Primera per primera vegada en la seva història. El partit, a més, guarda un parany ocult per als culers, que històricament no se senten còmodes davant equips acabats d'ascendir. Almenys això és el que diu l'estadística: el 2010, amb Pep Guardiola a la banqueta, el Barça va perdre per 0-2 al Camp Nou davant l'Hèrcules d'Alacant i ara fa dos anys l'Alabès, entrenat llavors per Mauricio Pellegrino, va assaltar el Camp Nou i va guanyar 1-2 el Barça de Luis Enrique en la que fins al moment és la darrera derrota del Barça en Lliga davant de la seva afició.

Els d'Ernesto Valverde, després de les dues victòries consecutives davant l'Alabès i el Valladolid en aquest inici de campionat, buscaran la tercera davant un rival que s'ha convertit en la revelació del curs gràcies al triomf contra l'Eibar, amb una magnífica actuació d'Álex Gallar, i l'empat a La Catedral després d'un golàs del Chimy Ávila des de la frontal.

Amb l'aturada de seleccions a tocar, segurament Valverde no es plantejarà gaires rotacions. Podria ser el moment per a l'estrena de Clément Lenglet, a causa de la internacionalitat de Samuel Umtiti. Així, en la defensa l'exjugador del Sevilla acompanyaria Gerard Piqué a l'eix central, per la dreta jugaria Sergi Roberto i per l'esquerra Jordi Alba, que ha quedat fora de la primera llista de Luis Enrique com a seleccionador espanyol. També el xilè Arturo Vidal podria jugar de sortida en comptes d'Ivan Rakitic i fent parella amb Philippe Coutinho. Sergio Busquets és indiscutible al mig centre. Endavant, més enllà de la possibilitat que Malcom jugui per Ousmané Dembélé, no hi haurà canvis, amb Messi i Luis Suárez comandant l'atac. Un trident que no espanta els més de 400 aragonesos que faran costat als homes de Leo Franco, que es planteja tenir més consistència amb la presència d'una tripleta de centrals que inclouria Ruben Semedo, i recupera Akapo després de la sanció que arrossegava del curs passat.