Comunió entre totes les aficions en un escenari de Primera Divisió

El partit d'ahir entre el Peralada i l'Olot (0-1) va ser l'excusa perfecta perquè els aficionats del futbol gironí poguessin gaudir d'un partit «de Primera» a Montilivi. Aquesta vegada no el protagonitzava el Girona, però tant era. Samarretes del Peralada, l'Olot i el Girona ressaltaven a les graderies de Tribuna i Gol Sud. Les que més però, les dels garrotxins, que passaven de llarg les de l'afició local. Dels 1.800 espectadors que van assistir ahir a l'estadi, la majoria vestien de vermell i animaven amb força els visitants.

A banda de l'afició, el derbi també va comptar amb la presència dels presidents del tres equips protagonistes. Miquel Llobet, per part del Peralada; Joan Agustí, per l'Olot; i Delfí Geli, com a amfitrió de l'estadi de Montilivi. A més a més, d'Àlex Granell i Pere Pons, que no podien perdre's la cita. Els jugadors del Girona van viure el partit des de la Tribuna de Montilivi, que aquesta vegada era casa del Peralada. Per això mateix, va sonar amb força l'himne dels xampanyers abans que comencés el matx. Segurament, un fet que va deixar descol·locat més d'un blanc-i-vermell acostumat a animar al Girona. Ahir, però, no tot van ser flors i violes per a l'afició. A falta de poca estona per començar el partit, la zona de Tribuna estava plena a vessar, mentre que al gol sud tot just hi havia una desena de persones. La resta era fora de l'estadi fent cues d'uns 20-25 metres per poder accedir a l'estadi o ja se n'havia desdit i en vista que la pilota havia començat a rodar al terreny de joc van decidir girar cua. A banda d'això, també hi va haver queixes pel temps d'espera a les taquilles per aconseguir l'entrada. Més de vint minuts llargs, que es van generar perquè els abonats no podien entrar amb el seu carnet i l'havien d'ensenyar a canvi d'una entrada. Més entrebancs per a uns i menys per altres, però la qüestió és que ahir es van reunir tres aficions per viure en directe el primer derbi gironí de la temporada a Segona B, que va comptar amb la màxima competitivitat.