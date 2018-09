Cop d'autoritat d'un sòlid Figueres que suma la seva primera victòria del curs i puja el seu estat d'ànim

El Figueres va aconseguir la primera victòria del curs (1-4) contra un Martinenc que encara no sap el que és guanyar. Amb dos gols de Vilanova i les dianes de Tena i Romero, els alt-empordanesos van combatre la rauxa local amb una segona meitat que convida a il·lusionar-se. Tot i arribar al descans amb empat a res, una acció de murri de Vilanova va situar un avantatge efímer perquè el Martinenc va marcar tot seguit. La resposta del Figueres, contundent, no va deixar lloc als dubtes amb tres gols en poc menys de deu minuts que van permetre sumar la segona jornada sense perdre després de l'empat contra l'Europa.

Necessitat d'un triomf que traslladés les bones sensacions amb fets, el Figueres va fer una primera meitat molt seriosa, aguantant les escomeses d'un Martinenc decidit a anar per feina des del primer moment. Amb el pas dels minuts, però, els homes de Joan Esteva es van anar assentant damunt del terreny de joc, acumulant confiança i gaudint de dues ocasions claríssimes que Pons i Álvaro no van poder materialitzar. Arribar al descans amb avantatge no hauria estat gens injust.

La bogeria va arribar a la segona meitat. Vilanova va avançar els figuerencs amb una recuperació inesperada; David López va empatar a la sortida d'un córner i el Figueres allà va dir prou. El mateix Vilanova, Tena –amb incertesa perquè el porter va aturar la pilota gairebé al damunt de la ratlla– i Romero van segellar el primer triomf d'una temporada que promet emocions fortes, centenari al marge. Més a prop del cinquè que d'encaixar, Aroca va ser un espectador de luxe d'un tram final on el Figueres va presentar la seva candidatura a viure a la part alta durant tota la temporada.