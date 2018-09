Un gol de Joaquín frustra el primer derbi sevillà de Pablo Machín

Un gol del capità del Betis, Joaquín, just quan acabava de saltar al terreny de joc, va donar la victòria al seu equip en el derbi contra un Sevilla que va acusar la polèmica expulsió de Roque Mesa a manca de mitja hora de joc. Va ser la primera derrota del conjunt que dirigeix Pablo Machín des que a principis d'agost queia en la final de la Supercopa d'Espanya.

Va ser un derbi bastant descafeïnat, amb molt poques ocasions però ben tens al damunt de la gespa. Els de Quique Setién es van apropiar de la possessió i el Sevilla es va dedicar a tallar les jugades del seu rival amb faltes constants. No hi va haver arribades; ni per a un bàndol ni tampoc per a l'altre.

Tello i Loren van acostar-se; també va fer-ho Sarabia, però res que trenqués amb la tònica general. Canales sí que va desfermar la bogeria però el seu gol no va pujar al marcador per fora de joc. Era just abans del descans. El pas pels vestidors no va animar gaire el partit. El guió era bastant previsible, i no va canviar fins que Roque Mesa va veure la vermella. En una topada amb el porter gironí Pau López, en què els jugadors del Sevilla van demanar penal, l'àrbitre va considerar que el migcampista havia fet falta. Tot i tenir un home més a la gespa, al Betis li costava fins que va entrar Joaquín. El capità va rematar una centrada de Mandi al fons de la porteria i ho va celebrar amb la seva afició i sense samarreta.

Machín es va manifestar molest per l'expulsió de Mesa: «S'ha canviat una agressió d'un rival i un possible penal per una expulsió. Intento no ser partidista, però la imatge palra per ella mateixa. Estem decebuts. No sé què ha pogut veure».