Hamilton aconsegueix una victòria clau a la llar de Ferrari i amplia el lideratge

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va guanyar ahir el Gran Premi d'Itàlia, la catorzena prova del Mundial de Fórmula 1, per davant del finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari) després d'una carrera marcada per la insuficient remuntada de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que va acabar quart, mentre que els espanyols Carlos Sainz (Renault) i Fernando Alonso (McLaren) van ser novè i -per abandonament- dinovè.

En l'històric circuit de Monza, on en els entrenaments s'havia vist la classificatòria més veloç en la història de la F1, Hamilton va aixafar la festa de l'escuderia vermella, i és que l'equip italià no guanya a casa des de l'any 2010, aleshores amb Alonso al volant. Així, Raikkonen no va poder salvar els mobles després que Vettel quedés descartat de la lluita pel triomf només arrencar.

Després d'una sortida on tot el 'top 10' portava pneumàtics supertous, i en la qual un accident va provocar el comiat del neozelandès Brendon Hartley (Toro Rosso), Hamilton va empènyer els Ferrari anant per fora en la segona chicane; Vettel va mantenir la traçada per l'interior, però va xocar amb l'anglès i va fer una virolla. Decepció enorme a les graderies, safety car a la pista i sacsejada de posicions que va posar sisè Sainz i desè Alonso.

Vettel es va aturar a 'boxs' per arreglar el morro del seu cotxe i col·locar pneumàtics tous, amb l'esperança d'aguantar amb ells durant la resta d'una carrera programada a 53 voltes. Un cop retirat el cotxe de seguretat Hamilton va avançar Raikkonen, però el finlandès va demostrar perícia i va recuperar el lideratge, amb prou feines un parell de corbes més endavant.

Per darrere de la zona noble, Alonso va abandonar en la volta 10 a causa d'una avaria i Sainz es va situar setè després de ser avançat pel també francès Esteban Ocon (Force Índia) en la volta 14. A més, l'australià Daniel Ricciardo (Red Bull) va trencar el motor del seu monoplaça en la volta 24.

El joc d'aturades guanyat per Mercedes va propiciar que Hamilton entrés al seu garatge més tard que Raikkonen. L'estratègia li va venir genial gràcies al seu company Valtteri Bottas, que també va pujar al podi després de tapar Raikkonen i veure la penalització a Verstappen, que va acabar cinquè.

Quan Bottas es va apartar d'aquesta baralla, la diferència entre Kimi i Hamilton era mínima, així que l'anglès va fer la resta avançant-lo per enfilar el triomf 68 al seu palmarès i ampliar el lideratge en la general fins als 30 punts, en el cinquè triomf seguit de Mercedes a Monza.