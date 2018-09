Jan Frodeno guanya el Mundial d'Ironman 70.3 a Sud-àfrica

El triatleta alemany, resident a Girona, Jan Frodeno, va guanyar ahir el Mundial d'Ironman 70.3 a Sud-àfrica. Cal destacar també la meritòria tercera posició que va aconseguir el triatleta espanyol Javier Gómez Noya. El segon calaix del podi se'l va adjudicar el britànic Alistair Brownlee.

Gomez Noya, que va acabar la prova amb un temps de 3:38:26, no va poder revalidar el seu or a Chattanooga (Tennessee, EUA) que va aconseguir durant l'edició de 2017. D'aquesta manera, va concloure en tercera posició després de Frodeno que va creuar la meta amb un temps de 3 hores, 36 minuts i 30 segons i Brownlee que va signar un crono de 3:37:41 per completar 1,9 km de natació, 90 de ciclisme i 21 de carrera a peu.