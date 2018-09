Pluja de gols al Camp Nou

El Barcelona va golejar sense pietat (8-2) ahir un atrevit Osca que es va avançar molt aviat –quan només s'havien disputat tres minuts– al Camp Nou, però que va acabar atropellat per culpa d'un autèntic festival golejador blaugrana comandat per Leo Messi. Amb aquesta victòria, el Barça es situa líder de la Lliga amb tres victòries en tres partits gràcies a la diferència de gols amb el Reial Madrid, els dos únics equips que encara no han cedit ni un sol punt.

Després de patir de valent en el patatar del José Zorrilla, el Barça va arribar amb ganes a la seva gespa per donar-se un bon bany de gols, sense resposta en la segona part, amb un parcial de 5-0. L'Osca, un equip que encara no ha jugat a casa i que malgrat això arribava a Barcelona amb quatre punts de sis, va demostrar el seu bon fer com a debutant en la categoria sota les ordres de Leo Franco però aviat se li va fer gros el terreny de joc català. La primera possessió va ser llarga i visitant, i va acabar amb un gol de Cucho Hernández després d'una gran centrada de Miramón, als tres minuts. Sortint bé amb pilota i correcte enrere, l'Osca va gaudir d'un escenari ideal fins que Messi va voler. L'argentí segueix endollat en l'inici de temporada i va ser un autèntic malson per a un altre rival de la lliga.

Luis Suárez va ser el primer a intentar desbordar la defensa de l'Osca i poc després va ser el 10 blaugrana qui ho va intentar millorant la versió de l'uruguaià. Una retallada i gol amb la dreta. L'Osca es va quedar sense la bimba fins que en una pilota d'Alba, Pulido va fer en pròpia porta el 2-1. El Barça es va agradar per moments, amb Dembélé estavellant en el travesser un xut subtil i Alba de nou genial va regalar el tercer a Luis Suárez, que d'aquesta manera es va estrenar com a golejador aquesta temporada. Abans del descans, el Barça es va adormir en defensa, en especial Umtiti i Piqué, fet que va ser aprofitat per Gallar que va marcar i de retruc va donar una mica de fe als seus a tres minuts de la mitja part (42'. 3-2).

A la represa, l'Osca va seguir regalant massa espais a la recerca d'un joc ofensiu que tampoc va acabar tenint, morint una i altra vegada en el centre del camp. El Barça no va tenir pietat i com una autèntica piconadora va passar per damunt d'un Osca que va veure com el partit se li feia massa llarg. En el primer minut del segon temps Messi va rebentar la bola al travesser i en el 48' Dembélé va tenir el seu gol. Així va començar el monòleg blaugrana, amb els gols de Rakitic i Messi, que semblaven calmar la maquinària local (6-2). No obstant això, 30 minuts per davant eren molts per a la defensa aragonesa. El 7-2 de Jordi Alba va servir per posar al Barça líder per la diferència de gols. En aquell moment Ernesto Valverde ja havia començat a dosificar una mica a la seva plantilla malgrat que la competició domèstica s'aturarà uns dies a conseqüència de l'aturada per seleccions. Ja en el temps de descompte (93'), Luis Suárez va voler ampliar una mica més l'electrònic del Camp Nou, forçant un penal que li va deixar Messi i que l'uruguaià va aprofitar a la perfecció per posar el definitiu 8 a 2.

Al final, contundent victòria del Barça que segueix al capdavant de la classificació i que de pas aprofita la derrota de l'Atlètic de Madrid i l'empat del València per començar a agafar les primeres diferències amb els seus màxims perseguidors, que es queden a cinc i set punts, respectivament.