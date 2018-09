El Bàsquet Girona fitxa el pivot Andre Berry

Amb la pretemporada ja arrencada, ahir van començar els entrenaments, el Bàsquet Girona va desvetllant a poc a poc les peces que encara faltaven per anunciar de la plantilla que, per segona temporada consecutiva, dirigirà Quim Costa. Si ahir al vespre, el club feia públic el nom de l'escorta Henry Bolton (USC Aiken), aquest migdia ha fet el mateix amb el pivot Andre Berry. De la mateixa manera que Bolton, Drexler no té cap mena d'experiència professional i arriba procecent de la Universitat de Rodhe Island. És un pivot de 22 anys i 2,03 d'alçada que hauria d'aportar capacitat física al joc del Bàsquet Girona.

"De moment, el que veig és que és una ciutat bonica i tant el cos tècnic com els jugadors són molt bons; espero aprendre molt i lògicament, guanyar molts partits", explica Berry que és la sisena cara nova de la plantilla després de Nil Angelats, Robert Cosialls, Sergi Costa, Leo Cizmic i del seu compatriota Henry Bolton. Xavi Costa, David Cuéllar i Pau Juscafresa són els tres jugadors que, de moment, el Bàsquet Girona ha fet públic que continuen de la plantilla que el curs passat va competir a Lliga EBA.