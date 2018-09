Jaume Pol assegura que es deixarà «la vida» per l'Olot

L'activitat no s'atura a l'Olot. Després d'aconseguir conquerir Montilivi i endur-se els tres punts del derbi contra el Peralada diumenge (0-1), el conjunt garrotxí va presentar ahir el seu últim fitxatge. Es tracta del lateral esquerre Jaume Pol que arriba cedit per una temporada pel Mallorca. Jaume Pol va ser presentat ahir a la tarda a la sala de premsa del Municipal acompanyat pel vicepresident esportiu, Dionís Cros, i el director esportiu, Sergi Raset. «En Jaume Pol ve a omplir aquest buit que teníem al carril esquerre. És un bon jugador en defensa i en atac, polivalent i té molt d'ofici. Té experiència a Segona B i segur que ens ajudarà molt aquesta temporada», valorava el màxim responsable esportiu dels olotins.

El jove jugador mallorquí, de 23 anys, ja sap el que és jugar al grup tercer de Segona Divisió B. Ho va fer amb el Llosetí, equip amb el qual va baixar a Tercera, precisament al Municipal d'Olot, després de caure derrotats per 3 a 1 davant l'equip garrotxí a l'avantpenúltima jornada de la temporada 2015-16 (26 partits). També va competir al Grup III amb el Mallorca B (33 partits, la 16-17) en un curs que va acabar amb el filial a Tercera per arrossegament del primer equip, que va baixar de Segona A. El curs passat va jugar cedit la primera part de la temporada al Barakaldo però al mes de gener va tornar al filial mallorquinista, a Tercera.

El defensa balear Jaume Pol assegura que venir a l'Olot era la millor opció possible perquè «és un club familiar, humil i ideal per créixer com a jugador». El nou fitxatge olotí es defineix com un jugador que es deixa «la vida en cada disputa per la pilota i capaç d'adaptar-se al que li demani l'entrenador». En aquest sentit, Pol a jugat tant de central en la seva època al Barakaldo, com de carriler amb el filial de l'equip mallorquí. «Considero que puc jugar a qualsevol de les dues posicions però penso que on millor actuo és al lateral» valorava Jaume Pol, que assegura que està en condicions òptimes de jugar dissabte contra el filial del Llevant si l'entrenador Raúl Garrido ho considera oportú. Amb Pol, Garrido disposa de tres opcions per fer de carriler (el balear, Chavarría i Guzmán). Això sí, Pol és més lateral que no pas carriler, al contrari que Guzmán.