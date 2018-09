El Màlaga es va quedar com a líder en solitari de Laliga 1,2,3 després de ser l'únic equip a sumar tres victòries en les tres jornades disputades en imposar-se a l'Almeria a l'estadi dels Jocs del Mediterrani per un solitari 0-1 . El conjunt malaguista es va mostrar sòlid i, malgrat no fer un gran partit, va treure profit a una bona jugada de Jack Harper a l'equador de la primera meitat per endur-se els tres punts, tot i que el porter Munir va ser clau al final.