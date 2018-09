«El VAR està sent un èxit evident», diu el president del Comitè d'Àrbitres

El president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), Carlos Velasco Carballo, va expressar la seva satisfacció per «l'èxit evident», segons ell, de l'aplicació del Sistema de Videoarbitratge (VAR) aplicat en les tres primeres jornades de la Lliga Santander. Tot i això, va admetre que hi ha millores pendents com la comunicació i una major precisió en el temps afegit en ambdues parts. «Estem molt satisfets del rendiment que estan tenint els nostres àrbitres i del seu encert. Ha estat una pretemporada molt densa per als nostres àrbitres i creiem que l'inici ha estat tremendament satisfactori. Tots hem de coincidir en l'èxit evident del VAR», va dir en roda de premsa a la Ciutat del Futbol.

La satisfacció del Comitè és «moderada» i «humil» perquè la Lliga «és molt llarga i queda tot per fer». «L'inici ha estat molt bo, però treballem cada dia perquè els errors siguin zero. Volem donar les gràcies als jugadors pel seu comportament en aquest inici de lliga i donar les gràcies als entrenadors perquè, en general, el seu comportament ha estat molt correcte», va comentar.

Velasco Carballo va donar dades sobre l'ús del VAR: 29 partits, 364 incidents, 12,55 revisions per partit, 10 revisions en les que ha intervingut comunicant-se amb l'àrbitre, 3 revisions per l'àrbitre a monitor, 7 recomanades pel VAR. «Han estat 7 gols, 2 penals, 1 confusió d'identitat», va afegir. Un dels casos va servir per invalidar un gol ja concedit al Vila-real per fora de joc en el partit contra el Girona.

Respecte a les crítiques com la del tècnic del Sevilla, Pablo Machín, Velasco Carballo va indicar que li sembla un «excel·lent entrenador que l'any passat va fer una temporada extraordinària amb el Girona». «Sóc president del CTA i he de treballar perquè els àrbitres siguin millors, no sóc qui per opinar dels altres. A mi no m'agradaria que sortís Machín a pensar del que jo dic, així que jo tampoc opino. Només li desitjo moltíssima sort, res més», va comentar l'exàrbitre.