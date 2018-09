«Hem de gaudir del dia a dia i parlar menys d'on serem d'aquí a uns anys»

El Bàsquet Girona ha començat aquesta setmana els entrenaments de la que serà la seva primera temporada a LEB Plata amb la plantilla gairebé tancada –ahir mateix es varen confirmar el fitxatge del pivot nord-americà Andre Berry i la renovació del veterà Alfons Alzamora– i un «convidat» especial suant a la pista de Fontajau just el dia que es complien dues dècades i mitja de la inauguració del pavelló gironí. El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, s'entrenarà aquesta setmana a les ordres de Quim Costa per «formar part del grup i conviure amb els jugadors i el cos tècnic. La intenció era donar-los ànims de cara a la temporada, però la veritat és que jo soc un jugador i m'ho passo molt bé entrenant i gaudeixo dins de la pista».

Un parell de dies d'entrenaments han estat suficients perquè el president del Bàsquet Girona hagi refermat la seva convicció que Quim Costa tindrà una bona plantilla entre les seves mans. «Hi ha jugadors amb molt potencial, dels que jo considero especials i que tenim sort de tenir-los aquí, però el més important és veure com, en només dos dies, ja se'ls veu una capacitat de creixement per entendre el que els demana en Quim, que no és gens fàcil», explicava ahir al vespre un Marc Gasol sobre un Bàsquet Girona que competirà a LEB Plata amb quatre jugadors de la temporada passada –Xavi Costa, David Cuéllar, Pau Juscafresa i Alfons Alzamora– i sis cares noves: Nil Angelats, Sergi Costa, Robert Cosials, els nord-americans Henry Bolton i Andre Berry i, segurament, el jugador que més expectatives està generant aquests dies a Fontajau: Leo Cizmic. Un jove aler pivot croat de 2,05 que, quan tenia només 17 anys, va debutar a l'ACB amb Sevilla, i que la temporada passada va jugar a l'Araberri de LEB Or.

Uns jugadors que, segons el seu president, «col·lectivament tenen l'objectiu de lluitar a la part de dalt per jugar el play-off quan al mes de febrer la competició es divideix en dues parts». Al seu torn, Quim Costa no es vol marcar objectius concrets, però té clar que «si aconseguim jugar bé com a equip, no tinc dubtes que estarem en aquesta part de dalt i, per tant, l'objectiu és aconseguir jugar bé com a equip».

Marc Gasol no amaga que la LEB Plata és una estació en el trajecte que ell té pensat per al seu club. L'actual pivot dels Grizzlies té al cap tornar el bàsquet gironí masculí a l'elit, el que ell va viure al mateix Fontajau on ahir s'entrenava en el seus dos anys a l'Akasvayu, però no vol que les expectatives de futur treguin valor al present. «No tinc cap mena de dubte del potencial que tenim, però també hem de ser conscients d'on som i gaudir del dia a dia, perquè si no, podem generar frustracions tant internes com externes», va dir ahir Gasol, per a qui «si sempre estem parlant d'on serem d'aquí a uns anys o d'on arribarem, no podrem gaudir d'on estem avui, i estar a LEB Plata també comporta un esforç; hem de gaudir de LEB Plata, hem de ser un molt bon equip d'aquesta categoria i, tant de bo estiguem a dalt i puguem lluitar per pujar».

En aquesta línia, Marc Gasol té clar que el seu objectiu «és portar gent a Fontajau aquesta temporada, no d'aquí tres o quatre anys, volem tenir públic a LEB Plata i en això està clar que guanyant partits és més fàcil que la gent s'engresqui». Una bona resposta de la societat gironina, més enllà fins i tot dels espectadors que hi hagi cada partit a Fontajau, és un dels grans objectius que Marc Gasol té ficats entre cella i cella. «El repte més gran és que la gent s'identifiqui amb l'equip i l'equip s'identifiqui amb la ciutat. Avui parlàvem de la importància que els jugadors entenguin el que representa el nom de Girona i com és la comunitat i la societat que els envolta».