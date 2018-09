L'Uni es marca l'objectiu d'arribar als 2.000 abonats

El president del club, Cayetano Pérez, una de les seves jugadores més carismàtiques, Núria Martínez, i representants de dos dels patrocinadors, Bauhaus i Espai Gironès, han estat els encarregats de presentar aquest matí la nova campanya d'abonaments de l'Spar Citylift Girona comença amb l'ambiciós objectiu d'arribar als dos milers de socis. "Unim Forces" és el lema d'una campanya que vol interpel·lar als aficionats gironins perquè s'abonin al club en una temporada on des de Fontajau s'han incrementat els esforços per una plantilla molt competitiva. Amb les renovacions de Núria Martínez, Colhado o Buch i fitxatges de jugadores com Laia Palau o Shay Murphy, l'Uni gastarà entre un 25 i un 30% en salaris que la temprada passada i el pressupost total del club estarà per sobre del milió d'euros.

Els preus dels abonaments per a la nova temporada són 80 euros (adults), 20 euros (nens i nenes nascuts fins a l'any 2005), 60 euros (famílies de 4 persones) i 40 euros (famílies de dos adults i dos nens).