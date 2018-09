Nadal, a les semifinals de l'US Open després d'un espectacular duel amb Thiem

El tennista mallorquí Rafa Nadal s'ha classificat per a les semifinals de l'US*Open, quart i últim 'Grand Slam' de la temporada, després de sobreviure aquest dimarts a un espectacular duel en quarts de final amb l'austríac Dominic Thiem, que va acabar decantant-se al seu favor en cinc sets per 0-6, 6-4, 7-5, 6-7(4) i 7-6(5) i després de gairebé cinc hores de durada.



Va vibrar l'Arthur Ashe amb el partit que van brindar els dos últims finalistes de Roland Garros, que es veien les cares per primera vegada en una superfície que no és la terra batuda i que van exhibir un xoc d'altíssim nivell que va concloure ja ben entrada la matinada a Nova York.





El número u, com davant el rus Karen Kachanov, va tenir de nou nervis d'acer i recolzat en un gran tennis va saber sobreviure a l'examen que li va oposar el seu rival, sense ni tan sols immutar-se pel seu exhuberant inici de partit. Ara, a la recerca d'aconseguir la seva cinquena final a Flushing Meadows, al tennista de Manacor li espera una altra presumible 'batalla' contra l'argentí Juan Martín del Potro, en el que serà una reedició de les semifinals de l'any passat.