Arrenca a Sant Pere el Las Dunas Costa Brava European Freestyle ProTour 2018

Ahir dimecres va arrencar el Campionat d'Europa de Windsurf Free Style, organitzat per FaseWind i el Càmping Las Dunas. Aquesta jornada inicial va estar dedicada a tenir un primer contacte dels millors windsurfistes del món en aquesta modalitat, amb la zona de la competició.

El públic que hi havia a la platja va poder gaudir, des de molt molt a prop, de l'espectacularitat dels salts que els van proporcionar els corredors gràcies a l'impuls que els proporcionava un Jet Ski; modalitat coneguda com a Tow-In. Va ser un magnífic tast amb salts de dificultat mitjana, del que es podrà veure al llarg d'aquest esdeveniment. Els competidors es reserven per cadascun del propers dies, els salts amb major nivell de dificultat i espectacularitat.

Al village del Càmping Las Dunas hi ja hi va haver tot tipus d'activitats d'entreteniment per tots els públics, com: Montana Heal Urban Art: un taller diari i molt creatiu on es mostra l'art de l'ús dels esprais de colors per crear paisatges, dibuixos i figures. Aquesta activitat està pensada per tots els públics; una activitat d'habilitat i punteria a la platja organitzada per la marca de barretes energètiques naturals, Stroong; així com la presència de foodtrucks, amb una creativa oferta de productes ecològics.

Las Dunas Costa Brava European Freestyle ProTour, finalitzarà el proper diumenge 9 de setembre, data en la que es coneixeran els guanyadors de la prova.