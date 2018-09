L'orgull gironí del futbol femení

Sant Pere Pescador es prepara per viure aquest diumenge l'històric debut del seu primer equip femení a la Segona Divisió espanyola. Una estrena que arrencarà a les 4 de la tarda, a casa, contra l'AEM, un dels rivals més forts de la categoria, tot i que això no espanta ni el tècnic Joan Pont ni les seves jugadores. El Sant Pere, amb un bloc que manté pràcticament les mateixes futbolistes que van assolir l'ascens el curs passat, s'ha reforçat amb quatre cares noves: Laia Arias (Girona juvenil-cadet), Xènia Cardona (Cabanes), Irene Moreno (Vic Riuprimer) i Carla Motjer (Llerona). Pont també recupera les bessones Berta i Andrea Mateos, que per motius d'estudis havien penjat les botes una temporada, i té les baixes de la seva filla Cristina, Tània Moreno i Anie Salgado, per temes laborals.

L'equip va iniciar el compte enrere per al debut a primers d'agost, quan va arrencar la pretemporada. Ha sigut un estiu complicat perquè en la majoria d'entrenaments Pont no ha pogut disposar de tota la plantilla. «A l'estiu moltes de les noies treballen, això és la costa, i podríem dir que la nostra pretemporada comença ara. Però tot i això hem fet bona feina, vam guanyar el Badalona a la Copa Catalunya i contra l'AEM, el nostre rival de dissabte, vam empatar a dos», subratlla el veterà preparador, artífex de la dècada prodigiosa del club: de Segona Catalana (2011) ha passat a la Segona Divisió espanyola. I no s'atura aquí, perquè tot i advertir que «abans de tot hem de pensar en la permanència», tampoc amaga que és ambiciós de mena: «per què no mirar de pujar a la nova Primera B? Hauríem de quedar de les cinc primeres, i pot ser un repte que ens podem plantejar». Per a la temporada vinent hi ha una remodelació del futbol femení amb la creació d'una nova categoria entre les actuals Primera i Segona. Amb el suport de l'LFP, el futbol femení «està de moda», com assegura Joan Pont, amb presència cada cop més nombrosa a la televisió i als mitjans, i també seduint aficionats als estadis.

Per accedir a la nova Primera B el Sant Pere hauria d'estar entre els cinc primers. Pensar en l'ascens a la màxima divisió sembla més complicat. Només hi accedirà el campió d'aquest grup i, encara, haurà de superar una promoció. «La il·lusió hi és, a les jugadores els brillen els ulls, i volem portar el futbol gironí el més amunt possible», afegeix l'entrenador. L'orgull gironí també s'estén pels camps del futbol femení.

Rivals com el Barça B, vigent campió, Espanyol B, Seagull de Badalona o Saragossa, a més de tres equips de Mallorca, visitaran el camp de gespa artificial del Sant Pere. Cap espanta Joan Pont. Segons ell, «tots els equips són, com a mínim, tan bons com el nostre però també dic que per guanyar-nos hauran de fer-ho molt i molt bé». Un cop superada l'estrena amb l'AEM, el següent rival de les empordaneses serà el Son Sardina, amb el primer viatge a les Balears. «Estic segur que ho petarem i que enganxarem l'afició», rebla Pont. Com diu ell, el futbol femení està de moda. I a Girona, després de la davallada de l'Estartit, el nou referent és a Sant Pere.