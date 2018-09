Uni Girona, objectiu 2.000 abonats

«Quan veig el pavelló de Fontajau ple de gent se'm posa la pell de gallina, m'entren unes emocions molt fortes». Això ho diu una aficionada incondicional de l'Uni, una d'aquelles que no es perd cap partit des del seu seient pocs metres més endarrere de la taula d'anotadors, però aquesta seguidora, l'abonada número 282 del club, ho diu amb coneixement de causa, perquè Lolita Iglesias és una històrica exjugadora del bàsquet gironí que, conjuntament amb la seva companya Carme Vilagran, van ser les dues primeres gironines a jugar amb la selecció espanyola absoluta. Lolita Iglesias és una de les protagonistes del vídeo promocional de la campanya d'abonaments per a la nova temporada de l'Spar Citylift Girona que es va presentar ahir al matí amb l'ambiciós objectiu d'aixecar la massa social fins més enllà de les dues mil persones. El club ha apostat fort aquest estiu, amb renovacions i fitxatges que han aixecat la despesa en salaris «entre un 25 i un 30%», i ara arriba el moment que la ciutat respongui. «Jo ja he arribat, ara et toca a tu. Abona't», diu en el tancament del vídeo el fitxatge més destacats dels últims anys no només a l'Uni sinó també en el conjunt del bàsquet femení estatal: Laia Palau.

El president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, i una de les referents a la pista, Núria Martínez, van ser els encarregats de presentar la campanya, amb el lema «Unim Forces», al costat de representants de dos dels patrocinadors del club, Bauhaus i Espai Gironès, i alguns dels protagonistes del vídeo. «Aquest estiu se'ns està fent molt llarg a tots i, encara que no comencem a jugar fins a l'octubre, volem començar a activar tota la gent que ens va donar suport la temporada passada perquè s'il·lusionin i vegin que el projecte va endavant i que volem aconseguir grans reptes», va explicar Pérez abans de destacar el notable esforç, des del punt de vista econòmic, que ha fet el club aquest estiu per confeccionar la que, sens dubte, és la millor plantilla de la seva història. El tècnic, Èric Surís, podrà seguir comptant amb tres de les peces més destacades de la passada temporada –Núria Martínez, Rosó Buch i Nadia Colhado– a més de recuperar Helena Oma de la seva cessió al Cadí i a més de fitxatges de primer nivell com Laia Palau, Shay Murphy, Bea Sánchez, Keisha Hampton o Julia Reisengerova. «Hem incorporat jugadores amb una experiència i una vàlua en el món del bàsquet molt consolidada i ara el que pretenem és que Fontajau estigui cada dia una mica més ple», va dir Pérez, que va quantificar que l'increment de la despesa a la plantilla estarà entre un «25 i un 30%», explicant que el pressupost total per a la nova temporada «superarà el milió d'euros».

Els preus dels abonaments són lleugerament superiors als de la temporada passada. Veure tots els partits de l'Spar Citylift Girona a la Lliga Femenina-1 i a l'Eurocup costarà 80 euros per als adults, 20 euros per als nens nascuts fins a l'any 2005 i la possibilitat de fer paquets familiars de quatre persones a 60 euros cadascuna i de dos adults més dos nens a 40. «La temporada passada vam acabar una mica per sota dels 1.800 abonats i ara ens marquem el repte de superar els 2.000, sabem que no és fàcil però ho intentarem», va assegurar Cayetano Pérez al costat d'una Núria Martínez que, d'entre la llarga llista de clubs on ha jugat en diferents països, només recordava una massa d'abonats amb aquestes xifres al Perfumerías Avenida i al Galatasaray. «Sense els aficionats i els abonats no estaríem aquí; esperem que aquesta temporada els puguem fer disfrutar de molts èxits», va dir la veterana base de Mataró.