La campiona olímpica Kristina Vogel, tetraplègica

La bicampiona olímpica de ciclisme Kristina Vogel ha quedat tetraplègica després de l'accident que va patir al juny passat, segons ha declarat la mateixa esportista en declaracions a la revista "Der Spiegel".

"És una merda, no puc dir-ho d'una altra manera. Faci el que faci, sé que no tornaré a caminar", va dir Vogel en les seves primeres declaracions després de l'accident. "Però, què puc fer? Sempre he cregut que com més ràpid s'assumeixi una situació, més ràpid s'aprèn a viure amb ella", ha afegit.

El 26 de juny Vogel, de 27 anys, va xocar contra un altre ciclista en una pista a Cottbus (est d'Alemanya) durant un entrenament.

En les setmanes i mesos després de l'accident l'entorn de Vogel va decretar una absoluta discreció informativa i només la seva família tenia claredat sobre l'abast de l'accident.

Actualment Vogel està en un hospital a Berlín on dimecres que ve hi haurà una conferència de premsa.