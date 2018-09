Èpica victòria a La Camperona

El ciclista Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias) ha guanyat aquest divendres la tretzena etapa de la Volta a Espanya, disputada entre Candás i La Camperona sobre 174,8 quilòmetres, donant la sorpresa en imposar-se en les dures rampes a escaladors com Rafal Majka (Bora ) o Sergio Henao (Sky), mentre que Jesús Herrada (Cofidis) va cedir terreny però segueix de líder de la general provisional.

És el primer triomf d'Óscar Rodríguez com a professional, i dóna una alegria a l'equip Euskadi-Murias en la seva primera participació a La Vuelta. Un triomf de prestigi en les impossibles rampes de fins al 20% de la Camperona, deixant en res l'atac previ de Majka o Dylan Teuns (BMC).

Per darrere, Nairo Quintana va esgarrapar uns 5 segons a Simon Yates (Mitchelton-Scott) i 15 segons al seu company Alejandro Valverde (Movistar) i la resta de favorits. No hi va haver grans atacs, sinó canvis de ritme, i cap candidat va aprofitar la jornada per donar un cop sobre la taula.