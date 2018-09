La filosofia de Marc Canyigueral després de tres anys a l'elit

Marc Canyigueral ha pogut gaudir de l'handbol professional durant tres temporades, una al Villa de Aranda i dues a Conca. Segurament podria haver allargat aquesta etapa a l'elit, però amb 28 anys, ha optat per posar-hi punt i final i tornar a casa. Al pavelló Blanc-i-Verd, que té a tot just unes quantes passes del seu domicili a Bordils. Canyigueral prioritza ara l'estabilitat i per això ha optat per descongelar la seva posició a les llistes d'Ensenyament i començar a buscar un destí per exercir de professor. De Filosofia. De moment, com s'imaginava, no li ha sortit cap plaça fixa i aquest curs probablement s'haurà de conformar fent alguna substitució. Mentre encarrila el seu futur professional, la seva il·lusió en l'esport és al seu equip de tota la vida. Ha fet la pretemporada amb el Bordils, a les ordres de Sergi Catarain, i ara espera que la setmana que ve, si es confirma que pot compatibilitzar la feina amb l'handbol, li acabin tramitant la fitxa i pugui jugar a Divisió de Plata.

Admet que li fa «gràcia» tornar als orígens. «He tancat una etapa per obrir-ne una altra. A l'Asobal sé fins on puc arribar, puc fer rotacions, però no anar més enllà. L'handbol té data de caducitat, però no sé quan serà, i per això cal que em vagi preparant pel futur», explicava ahir. Aquests tres anys a l'elit li han servit per viure «una experiència». Ha sigut professional de l'handbol, «vivint les 24 hores del dia centrat en això, amb molt de temps lliure, i prioritzant també el descans». No s'hi ha fet ric, això sí. «Em sembla que pocs se n'hi fan en aquest esport», admet amb un somriure, sense negar que el pas per l'Asobal li ha permès «viure bé» fent allò que més li agrada.

Llicenciat en Filosofia, ara el repte és passar a l'aula, a les classes de Batxillerat. No ho ha fet mai però el repte tampoc l'espanta. «Vaig acabar triant aquests estudis perquè buscava unes explicacions que les enginyeries no em sabien donar», argumenta. Canyigueral creu que la filosofia també el pot ajudar en la seva carrera esportiva: «els estudis m'han servit per entendre que l'esport és un bon hobby i una via d'escapament, i que a la vida no et pots encassellar només amb una cosa». Mentre espera destí professional, ha fet la pretemporada amb el Bordils, on aquest estiu també han tornat Esteve Ferrer i David Masmiquel, i cada cop sembla més probable que li acabin tramitant la fitxa. De moment demà hi ha el darrer amistós, contra el Barça B (19.30), abans no arrenqui la lliga de Divisió d'Honor Plata el dissabte 15 a casa contra el Santoña.

«Veig molt bé l'equip. Ha sigut fàcil tornar-s'hi a adaptar perquè en Sergi (Catarain) manté l'estructura tàctica del que feia en Pau (Campos)», argumenta Marc Canyigueral, ansiós per aplicar la seva filosofia de joc, de nou, al Bordils.