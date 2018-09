Amb ganes de bàsquet

Després d'anys sense bàsquet professional a la ciutat, i de més de quatre mesos sense cap partit oficial de l'Spar Citylift, Girona té ganes de bàsquet. En aquesta fam només li falta el ganxo de la presència de Marc Gasol i així s'entén com ahir al vespre gairebé 1.000 persones es varen acostar a Fontajau per veure la segona part de l'entrenament del Bàsquet Girona. Era això. Un simple entrenament. Sense gaires concessions a l'espectacle, més enllà d'un parell d'esmaixades del pivot dels Grizzlies i alguna passada seva per l'esquena, però Marc Gasol és un reclam llaminer i ahir va tornar a exercir d'efecte crida. El Bàsquet Girona va organitzar un entrenament de portes obertes aprofitant que el seu president encara està a Catalunya, aviat marxarà cap a Memphis per a la pretemporada de l'NBA, i ho van aprofitar per fer pública la seva política d'abonaments de cara a la temporada de la seva estrena a LEB Plata.

Veure tots els partits del Bàsquet Girona, aquí s'inclouen les dues fases que tindrà la lliga i els possibles duels d'un play-off d'ascens, costarà 60 euros als adults mentre que el carnet júnior, de 6 a 12 anys, en valdrà 35. Amb la voluntat de col·laborar de manera cada cop més estreta amb l'Spar Citylift Girona, el principal descompte en el carnet de soci del Bàsquet Girona serà per als abonats de l'Uni, que el podran obtenir a meitat de preu, 30 euros. També hi haurà un descompte de 10 per a abonats del Girona FC, federats esportius, gent major de 65 anys i universitaris. Finalment, hi haurà preus especials en carnets conjunts per a parelles, famílies i grups de més de 10 persones.

Uns partits, els de la lliga a LEB Plata, que perdran un dels al·licients de l'entrenament d'ahir: la presència de Marc Gasol. En la part de l'entrenament que es va obrir al públic, Quim Costa va «regalar» a la gent molts minuts d'un partit quatre contra quatre tota la pista perquè, a més de veure Gasol, els futurs aficionats també veiessin detalls del que els esperaraquesta temporada. Um bon duel de base entre Sergi Costa i Nil Angelats, la facilitat per veure el bàsquet de Xavi Costa, el talent del croat Leo Cizmic o com el físic d'Andre Berry serà més determinant quan al davant tingui pivots menys imponents que el president del seu club.

La competició a LEB Plata no comença fins al 5 d'octubre, però abans el Bàsquet Girona té la lliga catalana en la que dimecres vinent s'enfrontarà al Vic a Santa Coloma de Farners.