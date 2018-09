Garrido fa una crida a l'afició: contra l'Atlètic Llevant espera 1.500 seguidors

Des d'avui fins dimarts se celebren les Festes del Tura a Olot. L'equip garrotxí vol aprofitar l'ambient festiu de la ciutat per fer pinya demà a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal i buscar la segona victòria consecutiva a la lliga contra l'Atlètic Llevant. «Volem que el partit formi part de les Festes del Tura i ens agradaria que vingués molta gent a l'estadi per ajudar-nos a guanyar el partit. M'agradaria arribar als 1.500 espectadors», declarava Garrido a la roda de premsa prèvia.

Després de l'empat a casa contra el Cornellà (1-1) en la primera jornada de lliga i la victòria de diumenge passat a Montilivi davant el Peralada, l'Olot ha realitzat el seu millor inici històric a Segona B, però Garrido no vol que l'excés d'eufòria els hi passi factura: «No seré jo qui aturi l'eufòria perquè a mi m'agrada que la gent estigui il·lusionada, però hem de ser realistes i saber qui som, on estem i que hem de seguir treballant sense deixar de gaudir del moment».

El rival de demà tornarà a ser un filial, en aquest cas el del Llevant, tot i que l'entrenador olotí assegura que el partit serà molt diferent al del diumenge passat: «És un filial amb molt de talent i que té jugadors capaços de decantar el partit. No sé si és un rival que ens ve millor o pitjor que el Peralada però haurem de plantejar el partit de manera molt diferent», valorava Raúl Garrido, que també va assegurar que és possible que es vegi algun canvi en l'onze inicial respecte a l'última jornada.

El tècnic del conjunt garrotxí també es va mostrar satisfet amb l'última incorporació de l'equip: el mallorquí de 23 anys, Jaume Pol. «Ha entrat molt bé a l'equip. Ha superat les meves expectatives, tot i que m'havien parlat molt bé d'ell, però potser és d'hora perquè entri a la convocatòria per al partit amb l'Atlètic Llevant».