La Travessia de l'Estany vol batre el rècord de nedadors

La tradicional Travessia de l'Estany de Banyoles, que se celebrarà el proper diumenge 16 de setembre, arribarà aquest any a la seva 75ena edició. Per commemorar l'efemèride, el Club Natació Banyoles, organitzador de la prova, vol batre el rècord de participants i per aquest motiu ha iniciat la campanya F em vessar l'Estany. La 75a edició de la Travessia es va presentar ahir a Barcelona, en un acte a la seu de la UFEC, que va comptar amb la participació de representants del mateix Club, l'Ajuntament de Banyoles, la Federació Catalana de Natació, el Consell Català de l'Esport i la UFEC.

L'objectiu del CN Banyoles és aprofitar el 75è aniversari de la Travessia per reivindicar la prova com una gran festa de la natació catalana i implicar-hi el màxim de nedadors, tant professionals com amateurs. En aquest sentit, el president del club, Albert Comas, va destacar que «serà una edició especial i ens hem proposat el repte d'aconseguir que més nedadors que mai participin en aquesta Travessia perquè simbòlicament fem vessar l'Estany». La Travessia de l'Estany concentra anualment més de 2.000 nedadors i nedadores, que enguany seran encara molts més.

La prova se celebrarà el diumenge 16 de setembre durant tot el matí i comptarà amb quatre curses diferents: menors, trofeu Dolors Feixas i les travessies masculina i femenina. Després de nedar, i per primera vegada, s'ha organitzat un dinar popular per celebrar l'aniversari de la Travessia i que se celebrarà a les mateixes instal·lacions del CN Banyoles i està obert a tots els participants i als seus acompanyants. Les inscripcions tant per a la Travessia com per al dinar popular estan obertes al web www.travessiadelestany.cat.

Des de fa uns mesos un grup de persones estan treballant per recopilar fotografies antigues, cartells, medalles i altres tipus de material publicitari que s'ha editat des de que el 1944 es va celebrar la primera edició. Amb aquest material s'editarà el llibre commemoratiu La Travessia de l'Estany. Una història visual que es presentarà el diumenge 21 d'octubre i es podrà veure també en dues exposicions a Banyoles que permetran descobrir l'evolució d'aquesta tradicional cita de la natació catalana.