Anglaterra posa a prova la nova Espanya de Luis Enrique en el debut del tècnic

La nova selecció espanyola dirigida per Luis Enrique arrenca en un duel de força de la Copa de les Nacions al mític Wembley, davant Anglaterra, en l'inici d'una nova era sense Andrés Iniesta i un grapat de futbolistes que han fet història, amb noves cares i un estil per bandera que ha de ser retocat.

Amb un 4-3-3 de Luis Enrique, que estén el més emprat per Lopetegui en una immaculada fase de classificació mundialística, apareixen nombrosos dubtes per aclarir en les primeres apostes del seleccionador. S'inicien a porteria, on la mala imatge de De Gea a Rússia va generar un debat sense fre amb Kepa. En punta sense Diego Costa, baixa per paternitat, s'obre la bonica baralla entre Rodrigo i un Morata alliberat de tots els problemes que el van acabar deixant fora del Mundial. Iago Aspas, que es va estrenar amb Espanya deixant la seva empremta a Wembley amb un golàs, espera la seva oportunitat. El gironí Pau López (Betis) ha viatjat com a tercer porter.