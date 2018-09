L'Olot continua sense perdre aquesta temporada

L'Olot segueix sense perdre aquesta temporada (una victòria i dos empats) i això que se li ha complicat el partit, ja que a la mitja hora l'Atlètic Llevant ja s'havia posat dos gols per davant al marcador. A tres minuts pel descans, però, un penal a favor dels locals ha suposat l'expulsió del jugador visitant Álvaro i 1-2 transformat per Marc Mas.

A la represa, els da Garrido, amb un home més, han aconseguit igualar el marcar per mitjà de Barnils (2-2) al minut 57. Els de La Garrotxa ho han intentat fins al final per mirar d'aconseguir els tres punts, però el marcador ja no s'ha mogut més.