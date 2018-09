L'Olot rep l'Atlètic Llevant amb l'única baixa de Cosme

La Unió Esportiva Olot ha realitzat un inici de Lliga gairebé immillorable. Va obrir foc amb un empat a casa contra el Cornellà (1-1) en un partit en que es va mostrar força superior al seu rival; i després, va emportar-se la victòria contra el Peralada (0-1) en el derbi que es va disputar, circumstancialment, a l'estadi de Montilivi. Es tracta del millor inici a la Segona Divisió B del club. Arribats a aquest punt, tothom vol que la ratxa continuï. La primera oportunitat per fer-ho arriba avui mateix, a partir de les 5 de la tarda i contra l'Atlètic Llevant. Els de Raúl Garrido buscaran mantenir-se invictes a la competició enmig d'un ambient festiu que l'entitat vol aprofitar per omplir l'estadi. «Aquest partit té molta importància. No hem viscut mai un inici de competició així i tenim l'oportunitat d'assolir un fet històric. Demano a la gent que vingui», deia el tècnic durant la prèvia.

El rival, el filial del Llevant, és un equip ple de cares noves. Luis García Tevenet, amb experiència a la Segona Divisió A amb el Sevilla Atlètic, ocupa la banqueta. També sap el que vol dir pujar de Segona B a Segona A amb l'Osca. A la categoria de bronze ha dirigit l'Hèrcules, fa ben pocs anys. Fins a vuit fitxatges ha tancat l'equip, a més d'incorporar tres juvenils. «És un filial amb molt de talent i compta amb diversos jugadors que són capaços de decidir un partit per ells mateixos», avisa Garrido. El balanç del conjun granota és d'una victòria i una derrota.

A l'Olot, l'única baixa encara és la del davanter Marc Cosme, a qui li queda encara una setmana més de recuperació de la seva lesió. Encara no és del tot segur que el nou fitxatge, Jaume Pol, pugui formar part de la convocatòria i tingui l'oportunitat de debutar.