«Amb l'Spar Citylift i el Bàsquet Girona, la ciutat disfrutarà molt del bàsquet»

En el bàsquet femení els estius són molt llargs...

Sí. El problema és que l'espai entre que acaba una temporada i tornem a jugar en la següent és massa llarg. Vam acabar la passada amb una expectació molt gran al voltant de l'equip i ara és el moment de tornar a recuperar aquelles expectatives que també es van generar quan vam anunciar els nous fitxatges.

Entre renovacions i fitxatges, han fet la millor plantilla de la història del club?

Per noms, ho sembla. Però tu pots fitxar molt bones jugadores i que l'equip no funcioni. Les noves han d'arribar i adaptar-se, s'han d'entendre entre elles, han de conèixer el que vol l'Èric (Suris)... Es necessita un temps, però crec que ho aconseguirem i aquesta serà una bona temporada.

S'han marcat l'objectiu de superar els 2.000 abonats. No és molt ambiciós?

Aquesta setmana he estat parlant amb presidents d'altres clubs, no només de bàsquet sinó també de futbol, i n'hi ha que juguen en categories elevades que no tenen el nivell d'abonats que tenim nosaltres. Amb els nostres abonats podríem omplir la majoria de pavellons en què juguem, però Fontajau és molt gran i això fa que, potser, no es vegi prou bé el que realment estem portant als partits. Vam acabar la temporada passada amb una mica menys de 1.800 abonats i ara intentarem superar els 2.000, encara que sabem que no és fàcil.

La plantilla és molt bona, però també fa que el pressupost hagi crescut i superarà el milió d'euros. Es podrà assumir?

Ho intentarem. Per això la nostra campanya es diu «Unim forces». Entenem que a tothom li agrada veure bon bàsquet, li agrada veure les millors jugadores possibles que facin espectacle; però per això necessitem que la gent es faci abonada i ens ajudi una mica a pagar tot això. Perquè aquest equip i aquestes jugadores tenen un cost. Entre els aficionats, les institucions i les empreses que col·laboren amb el club hem d'intentar assolir aquest pressupost.

M'ha dit «ho intentarem». Assumeixen el risc de sortir sense tenir el pressupost cobert?

És que estem al setembre. Ara és el moment de renovar molts acords, patrocinis, abonaments... Tothom està renovant i hi ha empreses que s'impliquen més. Estem contents, però ara és un moment important amb molta feina per a en Xavi (Fernández, director general). El risc existex perquè és molt aviat, però segur que d'aquí a uns mesos podria respondre diferent a la pregunta de si tenim el pressupost assegurat.

Diu que la gent i les empreses responen bé. Creu que el projecte d'un equip de bàsquet femení d'elit ja està molt plenament consolidat a Girona?

Girona és de bàsquet. A la gent d'aquí li agrada el bàsquet i han vist que amb l'esport femení, amb el bàsquet femení, tenen un equip que és molt competitiu i s'hi han enganxat. L'Spar Citylift s'ha fet un nom i s'ha consolidat dins de la societat. Notes que la gent ho segueix i hi està sobre, fins i tot gent que no li agrada el bàsquet està pendent de si guanyem les finals, però s'ha de seguir treballant. A Girona, tant amb l'Uni com amb el Bàsquet Girona ara que jugaran a LEB Plata crec que la gent disfrutarà molt del bàsquet.

Ara que em cita en Marc Gasol, ell sol parlar molt bé de vostè. Com s'han de relacionar els dos clubs?

Entenc que som dos clubs que compartim ciutat i pavelló i que tenim el mateix objectiu: portar un bon espectacle a Fontajau i fer que la gent disfruti del bàsquet. Tenim molt bona sintonia amb en Marc i amb la gent que l'envolta. Estic segur que els dos clubs ens entendrem bé i col·laborarem en diferents coses.

En Marc Gasol té moltes idees. Un esportista diferent?

És un noi amb el cap molt ben moblat. Girona l'ha enganxat molt i té una visió diferent del bàsquet, moderna, i segurament semblant a la que puc tenir jo que és més empresarial, a l'hora d'organitzar les coses, que no pas simplement esportiva com era més tradicional. La visió empresarial és necessària perquè per fer un projecte sostenible en el temps has de fer que sigui rendible.

No li he fet la pregunta que tothom vol saber. Aquest any es guanyarà el Salamanca?

Anirem a totes. El primer xoc serà a la Supercopa amb les internacionals acabades d'arribar, però anirem a totes. Això segur.