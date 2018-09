Esperonat per la primera victòria del curs, ara fa una setmana i amb un contundent 1-4 al camp del Martinenc, el Figueres torna a Vilatenim a l'espera d'estrenar el caseller d'alegries com a local d'aquesta temporada. El seu rival, un Castelldefels que encara no sap el que és guanyar i que ve de perdre a casa amb l'Ascó.