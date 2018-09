El Peralada rescata un punt a cinc minuts del final

Tot i l'estrena al Municipal, el Peralada no ha sortit molt convençut sobre el terreny de joc. Com a mínim, no com la setmana passada a Montilivi. La primera part ha estat molt igualada sense gaires ocasions clares per a cap dels dos conjunts. Tots els intents d'obrir el marcador han acabat o bé en mans de Vito o bé de Marqueta, que han evitat el gol sense patir.

A la represa, un final de bogeria. Un gol de penal del Conquense, per una acció arriscada de Valery, ha desencadenat la major reacció del Peralada. Chicho Pèlach ha fet sortir a Moha per Andzouana i l'aposta li ha sortit bé a l'entrenador perquè al minut 85 el jugador s'ha desfet de tota la defensa visitant per marcar el gol de l'empat.

Després els dos equips s'han endollat arribant a ambdues porteries per trobar el gol del desempat, que no ha aparegut.